Live do ‘Estadão’ tira dúvidas sobre direito médico

Em meio à pandemia do novo coronavírus, surgem dúvidas recorrentes sobre direito médico. O médico pode ser obrigado a prescrever um remédio? Os convênios podem exigir período de carência? Nesta quinta-feira, 29, o Estadão conversa com o advogado José Salamone para responder as dúvidas dos leitores. A transmissão ocorre às 16h, na página do Facebook do jornal.

Leia Também AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

Os leitores podem participar ao vivo nos comentários e também com o envio prévio das perguntas, que deve ser feito por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

A entrevista é parte de uma série de transmissões ao vivo sobre temas relacionados à covid-19, que já está em seu terceiro mês. Durante a pandemia, o jornal disponibilizou seus principais conteúdos gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.