Live: Psiquiatra Arthur Guerra fala sobre como identificar sinais de abuso de álcool na pandemia

O Estadão entrevista o psiquiatra Arthur Guerra nesta quinta-feira, 16, sobre os impactos da pandemia de covid-19 para saúde mental e como identificar sinais de uso abusivo de álcool e outras substâncias. A conversa começa às 18 horas e terá transmissão ao vivo.

Dados oficiais e estudos recentes apontam para o agravamento do problema no Brasil e no mundo. Guerra é presidente do Centro de Informações Sobre Saúde e Álcool (Cisa), entidade referência no tema, e está à frente de pesquisas na área há pelo menos 30 anos.

Em novembro, por exemplo, uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) apontou que 42% dos brasileiros relataram maior consumo de álcool na pandemia. Feito com 3.799 entrevistados, o estudo ainda indicou que a chance de beber com mais frequência subiu 73% por causa de quadros graves de ansiedade.