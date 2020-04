Lives do Estadão prestam serviço público na pandemia de coronavírus; veja agenda da semana

A grade de lives do ‘Estado’ ganhou reforço durante a pandemia do coronavírus. Transmissões já tradicionais seguem mantidas em distanciamento social, enquanto novas iniciativas foram criadas para ampliar as opções dos leitores.

Informe-se sobre o Coronavírus

Diariamente, às 16h, o time de repórteres que cobre a pandemia entrevista ao vivo na página do Estadão no Facebook um especialista para tirar dúvidas dos leitores, compartilhadas no grupo #EstadãoInforma: Coronavírus. Os temas vão desde questões médicas ligadas ao vírus até dicas para manter a saúde mental e a qualidade de vida durante o isolamento. Nesta segunda-feira, 27, o infectologista, Celso Granato, responde perguntas sobre o contágio pelo coronavírus.

Apoio aos profissionais da Saúde

Como parte da campanha #AbracoNaSaude, que homenageia os profissionais que trabalham no combate ao coronavírus, o jornalista Daniel Fernandes entrevista um destes trabalhadores. A live também é transmitida de segunda a sexta no Facebook do Estadão, sempre às 19h30.

Brazil Conference

De 22 de abril até 7 de maio a Brazil Conference at Harvard & MIT discute temas relacionados à política, economia, cultura e sociedade. O evento é realizado anualmente pela comunidade brasileira de estudantes em Boston para promover o encontro com líderes e representantes da diversidade do Brasil. Nesta segunda, às 11h, a conferência recebe vencedor do Nobel de Economia 2019, Michael Kremer. E às 19h, o apresentador Luciano Huck, o deputado federal Felipe Rigoni e Kátia Maia, da Oxfam Brasil.

Live Talks

Sob a apresentação da colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde, e do repórter do Estadão em Brasília, Mateus Vargas, a série 'Estadão Live Talks' recebe nesta terça-feira, 28, às 10h, o vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Jabas Barbosa. Ele fala sobre o combate à covid-19 e estratégias para o Brasil impedir a disseminação do novo coronavírus. A série ‘Estadão Live Talks’ é um novo programa de entrevistas, com um grupo de entrevistadores do jornal, além de um convidado para discutir os assuntos mais importantes do momento. O debate tem como tema fixo a pandemia do novo coronavírus, nesta primeira temporada. O programa vai ao ar semanalmente nas redes sociais do Estadão: Facebook, Linkedin, Twitter ou Youtube, e também o Webinar.

Investimentos e economia

Às quartas-feiras, sempre às 15h, o ‘E-Investidor Convida’ recebe especialistas da área econômica, mercado financeiro e investimentos para debater os temas em alta no setor econômico. As lives são conduzidas no Facebook do E-investidor pelo editor-chefe do portal de investimentos, Márcio Kroehn.

Bate-Papo esportivo

Às quintas-feiras, no Instagram do Estadão, a Live do Esporte vai contar com a presença de uma personalidade do Esporte, em uma entrevista descontraída e informal. A transmissão começa às 18h e os convidados vão falar sobre a trajetória da carreira, projetos futuros e sobre como lida com esse momento de pandemia.

Panorama econônimo

No 'Economia na Quarentena’, são abordados os efeitos da pandemia na economia brasileira e global. A live recebe grandes nomes do segmento de economia para debater a conjuntura do País, especialmente no momento do enfrentamento ao coronavírus. Nesta terça, 28, o convidado é o presidente grupo Fleury, Carlos Marinelli, às 17h30.

Conversa de família

Às quartas feiras tem ‘30 minutos com Rosely Sayão’, sempre às 15h30. A psicóloga e colunista do ‘Estado’ aborda temas como relacionamento familiar, os desafios na educação dos filhos e os papéis da escola e da tecnologia no desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Conjuntura política

Sempre às sextas-feiras, às 15h, os editores do BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam os principais desdobramentos políticos da semana no BR Político Comenta.