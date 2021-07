Loja de dermocosméticos da Amazon traz promoções e lançamentos

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Se você está em busca de produtos anti-idade ou que prometem redução de flacidez, manchas na pele e cicatrizes de acne, por exemplo, uma ótima opção é acessar a nova página de dermocosméticos da Amazon.

Remodelada, a loja virtual oferece centenas de produtos destinados ao cuidados com a pele. Dá para ver lançamentos, promoções e itens de acordo com as categorias, como limpeza facial, olhos, proteção solar, cabelo, mãos e pés.

Além disso, é possível conferir dicas valiosas, como sugestões para uma pele oleosa e por que usar protetor mesmo quando está frio ou nublado.

Abaixo, veja 2o opções de produtos de diferentes marcas, para vários tipos de propósitos.

20 dermocosméticos à venda na Amazon

Vichy Dercos Technique Shampoo Energizante Antiqueda com Aminexil e Vitaminas (R$ 119,92)

Vichy Minéral 89 Hidratante Facial (R$ 148)

Advanced Loção Hidratante Cetaphil (R$ 93,56)

Physiolift Olhos Avéne (R$ 174,51)

Sérum Antioleosidade e Antiacne Vichy Normaderm Phytosolution (R$ 140,20)

Night Density Rescue Nioxin Terapia Intensiva para Cabelos (R$ 148)

Protetor Solar Episol Fps 50 Pó Compacto Mantecorp Skincare (R$ 112,70)

Vichy Mineral 89 para Olhos (R$ 134,70)

Creme Revitalift Laser X3 Intenso L'Oréal Paris (R$ 65,90)

Hidratante Ureadin para Mãos Isdin (R$ 50,33)

Nodé Ds+ Shampoo Intensivo Anticaspa Bioderma (R$ 83,78)

Avène Cleanance Comedomed Sérum Corretor Antiacne (R$ 151,90)

Shirojyun Loção Clareadora com Ácido Tranexâmico Hada Labo (R$ 112,19)

Isdin Flavo-C Ultraglican Antioxidante e Antienvelhecimento (R$ 140,39)

Complexo Vitamina C Payot (R$ 75,76)

Fotoprotetor Sun Brush Mineral SPF50 Isdin (R$ 125,91)

A-Oxitive Noite Cuidado Peeling Avène (R$ 174,51)

La Roche-Posay Hyalu B5 Repair Sérum Anti-idade (R$ 183,76)

Ideal Soleil Vichy Purify FP 70 Toque Seco Antioleosidade (R$ 67,28)

The Ordinary Caffeine Solution para Redução de Olheiras (R$ 139,46)

