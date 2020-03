Maior feira agropecuária do país, Agrishow é adiada em Ribeirão Preto

SOROCABA — A direção da Agrishow - Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, considerada uma das maiores feira agropecuárias do mundo, confirmou o adiamento da edição 2020, que se realizaria de 27 de abril a 1º de maio, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O evento já havia obtido a adesão de 800 expositores e esperava um público de 150 mil pessoas.

Segundo nota da direção, “diante da pandemia do coronavírus e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, a direção da Agrishow 2020 informa que a feira será postergada”. A nova data ainda não foi definida. A feira é realizada em área de 520 mil m² pertencente ao governo estadual, que adotou medidas restritivas em relação a grandes eventos por conta do coronavírus.