Mais de cem países registram coronavírus e número de casos passa de 105 mil

SÃO PAULO - Enquanto a China se aproxima de estabilizar a epidemia de coronavírus, com apenas 46 novos casos registrados nas últimas 24 horas, o resto do mundo avança rapidamente em número de casos. De acordo com boletim da Organização Mundial da Saúde divulgado neste domingo, 8, já foram confirmados em todo o mundo 105.896 casos de covid-19 – 23% disso fora da China: 24.727 casos, em 101 países, oito a mais do que no sábado.

O número de mortos nesses locais chegou a 484 – 71 novos desde o boletim anterior. Na China, 3.100 pessoas morreram. Segundo a organização, já há transmissão local da doença em 57 países, em todo a região oeste do Pacífico e quase em toda a Europa.

Pelos registros da OMS, a Coreia do Sul continua liderando o número de casos fora da China. São 7.134, com 50 mortes. Mas informe do governo italiano indica que a situação lá piorou muito neste fim de semana, chegando a 7.375 casos. O número de mortos na Itália chega a 366. No sábado, eram 5.883 casos e 233 mortes.

Houve um rápido avanço da doença no país nos últimos dois dias, com cerca de 3 mil novos casos desde sexta. Diante da situação, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte decretou quarentena no Estado da Lombardia e em mais 14 províncias, que incluem cidades como Veneza, isolando 16 milhões de pessoas.

Também chama atenção a forma como o surto cresce no Irã, onde 5.823 pessoas foram infectadas, de acordo com a OMS – 1.076 entre um boletim e outro. No país, 145 pessoas morreram.

No Brasil, há 19 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. O Estado do Rio de Janeiro informou neste domingo que contabilizou mais uma pessoa infectada, mas ela ainda não foi incluída no balanço do ministério.