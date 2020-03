Mapas mostram avanço do novo coronavírus no mundo e no Brasil

SÃO PAULO - Inicialmente tratado como uma "doença misteriosa", o novo coronavírus, o covid-19, começou a ser detectado na China e rapidamente se espalhou para outras localidades, sendo responsável por internações e mortes. Presente em mais de 80 países, como mostra o mapa, a doença desencadeou uma força-tarefa de cientistas e autoridades de saúde para conter o seu avanço e fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse emergência de saúde pública de interesse internacional pela sexta vez.

A circulação do vírus teve início em Wuhan, na China - o país concentra a maioria dos casos da doença -, mas Coreia do Sul, Irã e Itália são países que têm número elevado de registros.

No Brasil, até o momento, nove casos foram confirmados e o País já registra transmissão local do vírus, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo é o Estado que contabiliza mais notificações com resultados positivos.

Como evitar o coronavírus

Infectologistas explicam que, apesar dos casos graves, 80% dos episódios são leves e os pacientes podem se recuperar sem necessidade de internação. O uso de máscaras é recomendado apenas para pessoas com sintomas de doenças respiratórias, como tosse e coriza.

As principais orientações para evitar a contaminação são lavar as mãos e cobrir nariz e boca ao tossir e respirar. As mãos devem ser lavadas com água e sabão por 20 segundos. Também é recomendado não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam higienizadas.

Caso se depare com uma pessoa com sintomas respiratórios, a recomendação da OMS é manter distância de, ao menos, um metro para evitar contato com as gotículas infectadas pelo vírus.