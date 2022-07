Varíola dos macacos: Matheus Pires, do reality 'No Limite', é diagnosticado

Matheus Pires, ex-integrante da mais recente edição do programa No Limite foi internado com varíola dos macacos e não pôde comparecer junto com os outros participantes à final do reality show, que foi ao ar nesta quinta-feira, 7.

A equipe do diretor pedagógico comunicou em uma rede social que ele começou a sentir os primeiros sintomas da doença no início desta semana e fez o exame. Na última quarta-feira, 6, a infecção foi confirmada e ele foi internado. Seu quadro, segundo a nota, é estável.

Pires já havia sido eliminado em 10 de junho da atração da Rede Globo e não concorria ao prêmio máximo de R$ 500 mil. Ele não explicou quais sintomas sentiu, mas as queixas mais comuns para quem tem a doença são: febre, dor de cabeça, fraqueza muscular e lesões na pele.

Na publicação em que sua equipe comunicou o diagnóstico e a ausência na final, Matheus Pires foi apoiado por ex-companheiros do programa. “Amigo, melhoras. A final de fato não será a mesma sem você”, escreveu Clécio Barbosa, um dos finalistas. "Melhora logo", reagiu Kamyla Romaniuk.

Varíola dos macacos no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, já foram confirmados até esta quinta-feira, 7, 142 casos de varíola dos macacos no Brasil. Só no Estado de São Paulo, são 98.

Entenda aqui como ocorre a transmissão e quais são os sintomas da doença, que já teve registros em 60 países.