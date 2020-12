Média móvel de mortes por covid-19 fica em 651 nesta segunda-feira

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 651 nesta segunda-feira, 14, de acordo com dados coletados junto às Secretarias Estaduais da Saúde pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. O número considera a média diária de mortes da última semana para eliminar distorções geralmente observadas nos dados dos fins de semana.

Leia Também Anvisa fixa prazo de 10 dias para avaliar pedidos de uso emergencial de vacinas contra covid-19

Nas últimas 24 horas, foram notificados mais 27.419 casos e 526 mortes, o que leva o País a um acumulado de 6,929,409 casos confirmados e 181.945 mortes desde o início da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, 6.016,085 pessoas se recuperaram da doença.

O aumento da média móvel de mortes ocorre no momento em que governos estaduais e municipais tentam frear a alta de casos, tomando medidas restritivas. No Paraná, por exemplo, foi decretado toque de recolher. Em São Paulo, o governo do Estado reduziu o horário de funcionamento dos bares.

Em número de contaminados, o Brasil é o terceiro país mais afetado pela pandemia, conforme contagem da Universidade Johns Hopkins. Está atrás de Estados Unidos e Índia, que ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente. No entanto, em relação ao total de óbitos, o País está em segundo lugar.

Consórcio dos veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.