Média móvel de mortes por covid-19 no Brasil fica em 625 neste domingo

A média móvel de mortes por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 625 neste domingo, 27. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram registrados 331 novos óbitos nas últimas 24 horas e 16.472 casos.

No total são 191.146 mortes registradas e 7.481.400 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h.

O Estado de São Paulo, que apresenta os maiores números absolutos do País, chegou a 45.863 mortes e 1.426.176 casos confirmados. De acordo com o governo estadual, o número de novos casos registrados nos últimos 30 dias é 52% maior que o total de casos confirmados nos 100 primeiros dias da pandemia. Entre 27 de novembro a 27 de dezembro, foram 196.909 casos. De 26 de fevereiro a 4 de junho, o Estado contabilizou 129.200.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,6% na Grande São Paulo e 61,1% no Estado. O número de pacientes internados é de 10.648, sendo 5.806 em enfermaria e 4.842 em unidades de terapia intensiva, conforme dados deste domingo.

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que seria acusado de irresponsabilidade se fizesse pressão pela vacina e reforçou que não tem poder para influenciar ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Bolsonaro também levantou suspeita sobre os possíveis efeitos colaterais dos imunizantes.

Consórcio dos veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 17.246 novos casos e mais 307 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 7.465.806 pessoas infectadas e 190.795 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.