Medicina de Precisão: um passo à frente

Há uma revolução em andamento no combate às mais diversas doenças: a Medicina de Precisão. Trata-se do conceito que leva em conta características e circunstâncias específicas de cada paciente, incluindo o perfil genético, para definir procedimentos personalizados. “Na medicina de massa, uma determinada terapia é aplicada sem que se saiba se o paciente vai recebê-la bem e qual seria a dose exata necessária”, descreve Alexandre Rebelatto, diretor de Soluções Genéticas da Thermo Fisher Scientific na América Latina. “Já a Medicina de Precisão permite identificar de antemão os melhores caminhos e descartar as possibilidades que não são promissoras para aquele caso específico”, ele compara.

Na prática, isso pode fazer toda a diferença para a cura ou a sobrevida dos pacientes – especialmente na área oncológica, em que não há tempo disponível para abordagens do tipo tentativa-e-erro. A investigação e a compreensão do perfil genômico de um tumor são possibilitadas por uma tecnologia avançada, o sequenciamento de nova geração (NGS). Ao estudar o “erro” genético que provocou o tumor, a tecnologia produz informações de referência para a identificação, na literatura científica disponível, da abordagem mais assertiva. Esse ganho de eficiência e de efetividade no processo é vital e pode fazer toda a diferença para o paciente.

Líder mundial em produtos e soluções científicas, a

Thermo Fisher nasceu em 2006, nos Estados Unidos, a partir da fusão de dois grupos que já acumulavam décadas de trajetórias marcadas pelo desenvolvimento científico: a Thermo Electron, centrada na produção de produtos para exames laboratoriais, e a Fisher Scientific, especializada em equipamentos de laboratório. Hoje, com mais de 100 mil colaboradores globalmente – incluindo 57 mil cientistas e engenheiros de várias áreas –, faturamento de US$ 40 bilhões e mais de um milhão de códigos de produtos disponíveis, a empresa permanece focada na sua grande missão: servir à ciência. Mais da metade dos exames RT-PCR utilizados globalmente durante a pandemia de covid-19 teve algum produto da Thermo Fisher envolvido, por exemplo.

No Brasil, a empresa está empenhando um grande esforço para conscientizar toda a cadeia da saúde, além dos próprios pacientes, sobre a importância de democratizar o acesso à Medicina de Precisão, tanto na rede pública quanto na rede privada. “São recursos que não podem ser vistos como meros custos, e sim como investimento. Certamente teriam viabilidade financeira se usados em larga escala, pois resultariam em redução significativa de exames e internações em comparação ao que temos hoje”, diz o executivo da Thermo Fisher Scientific.

Apoio à ciência

Um dos caminhos para disseminar a Medicina de Precisão é ampliar o uso da genômica – informações genéticas e outras informações moleculares –, estratégia efetiva para melhorar a assertividade dos diagnósticos e dos tratamentos. No Brasil, a Thermo Fisher fomenta essa visão ao patrocinar o Projeto Tarsila (projetotarsila.com.br), que agrega os esforços de sete grandes redes laboratoriais com o propósito de expandir a Oncologia de Precisão no País.

O projeto comprova, por meio de um estudo científico aprofundado, que o Brasil tem tecnologia de ponta e profissionais qualificados para realizar testes diagnósticos avançados, incluindo o uso de NGS para Oncologia. Não há necessidade, portanto, do envio de amostras de biópsia para sequenciamento no exterior – prática que, embora amplie desnecessariamente o tempo e o custo do processo, ainda é muitas vezes adotada por desconhecimento das vantagens de se realizar testes moleculares no País.

Para estudantes e profissionais de saúde que queiram conhecer mais de perto esses temas, a Thermo Fisher Scientific disponibiliza a oportunidade de visita ao seu Customer Experience Center (CEC), localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Com 500 m², o espaço é composto por salas de aula e duas grandes áreas laboratoriais, onde são realizadas simulações com matérias-primas totalmente seguras. “Colocar à disposição do público o que há de mais moderno em termos de equipamentos para Life Sciences, Instrumentos Analíticos e Soluções Laboratoriais representa mais uma contribuição da empresa para democratizar o acesso à ciência”, destaca Rebelatto.