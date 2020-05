Médicos japoneses alertam sobre perigo de máscaras para crianças com menos de dois anos

Crianças com menos de dois anos não devem usar máscaras de proteção facial porque elas podem dificultar a respiração e aumentar o risco de asfixia. A afirmação é da Associação Pediátrica do Japão, que lança um apelo urgente aos pais no momento em que o país começa a retomar suas atividades após a crise do novo coronavírus.

Na segunda-feira, 25, o primeiro-ministro Shinzo Abe suspendeu o estado de emergência para Tóquio e outras quatro áreas próximas, depois que o número de infecções caiu em todo o Japão. Ainda assim, ele alertou que as medidas poderiam ser retomadas caso o vírus volte a se espalhar.

Para evitar a propagação do vírus, especialistas em saúde de todo o mundo recomendam que as pessoas usem máscaras quando o distanciamento social não puder ser evitado. Mas a Associação Pediátrica do Japão alertou os pais que elas são muito arriscadas para bebês.

"As máscaras podem dificultar a respiração porque os bebês têm passagens aéreas estreitas", o que aumenta a carga no coração, disse a associação, acrescentando que as elas também aumentam o risco de insolação. "Vamos interromper o uso de máscaras para crianças menores de 2 anos", afirma um aviso no site da entidade.

O grupo relata que, até o momento, foram muito poucos os casos graves de coronavírus entre crianças e que a maioria delas foi infectada por membros da própria família, quase sem surtos em escolas ou creches.

Os Centro para Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e a Academia Americana de Pediatria também já emitiram notas similares, afirmando que crianças com menos de dois anos de idade não devem usar coberturas faciais de pano. / REUTERS