Meditação e refeições à base de plantas durante o voo

Ficar sentado por horas no ambiente fechado e seco de uma cabine de avião. Para driblar esse desconforto, técnicas de alongamento e muita hidratação sempre estiveram entre as recomendações dos especialistas em saúde do viajante. Ambas, aliás, são indicadas também para se ter um dia a dia saudável. Então por que não transportar para o voo outras medidas benéficas para corpo e mente, como meditação e boa alimentação? Pensando nisso, companhias aéreas investem em menus plant-based, chás especiais e sessões de vídeo e áudio em seus sistemas de entretenimento para proporcionar bem-estar aos passageiros.

A americana Delta acaba de lançar aulas de alongamento e meditação conduzidas por um instrutor da Peloton, empresa nova-iorquina especializada em esteiras e bicicletas ergométricas, usadas pelos consumidores em classes por streaming, com assinatura mensal. Feitas sob medida para o Delta Studio, nome do sistema de entretenimento da companhia, duram de 5 a 20 minutos. Desde o fim de 2021, estão disponíveis no item Classes in the Clouds e serão renovadas ao longo de 2022.

Quem é associado da Peloton encontra no app da empresa ainda a coleção Made for Travel, com 45 aulas para seguir com o condicionamento físico enquanto estiver longe de casa, sem a necessidade de usar equipamentos de ginástica.

O sistema de entretenimento de bordo da Emirates, chamado de ice, há 16 anos fica em 1.º lugar nessa categoria da premiação Skytrax World Airline Awards, espécie de Oscar do setor. Com 4.500 canais de filmes, documentários e músicas, não deixaria de fora opções para promover o bem-estar.

A área de programas de TV do ice ganhou em 2021 uma série de cursos da Mindvalley, empresa de crescimento pessoal fundada por Vishen Lakhiani, palestrante e autor de livros motivacionais. Ele mesmo está à frente de 6 Phase Meditation, treinamento com 2h30, para aprender a meditar.

No Brasil, a Gol fez uma parceria com o PositivApp, aplicativo brasileiro de meditação, com dezenas de cursos de autoconhecimento e 200 práticas guiadas. A companhia mantém em seu entretenimento de abordo o conteúdo da empresa de bem-estar, lançada em março de 2020, no começo da pandemia.

Comida de avião saudável

A alimentação saudável a bordo também é uma preocupação. Refeições à base de plantas entraram no cardápio das cabines premium da Delta, a partir deste mês, em voos com mais de 1.448 km. Em todas as classes, a companhia passa a servir barras de cereais Kate’s Real Food, certificada como orgânica pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Em seus voos mais longos, com até 19 horas de duração entre Cingapura e cidades americanas, a Singapore Airlines instituiu praticamente um spa no ar. Numa parceria com o Golden Door, renomado refúgio na Califórnia focado em saúde, sugestões de exercícios e menus saudáveis estão disponíveis para os passageiros que partem ou chegam a Los Angeles, São Francisco, Nova York e Seattle.

No cardápio para o corpo e para a mente, desde o fim de 2021, estão atividades físicas e alongamento, para melhorar a circulação; e bebidas e chás especiais, para promover o relaxamento a bordo desses voos mais cansativos da Singapore.

Som para relaxar a bordo

Programas de áudio também se tornaram ferramentas usuais para relaxamento. Uma parceria com o Spotify rendeu aos passageiros da Delta as playlists Relax and Unwind, Peaceful Piano, Sleep e Deep Focus, encontradas dentro do sistema de entretenimento da companhia aérea. No total, elas já foram ouvidas 16,4 milhões de vezes desde o lançamento, em setembro do ano passado.

Na Air Canada, entre as opções relaxantes se destaca Healing Meditation, sequência lançada em 2022 com a intenção de diminuir o estresse e aumentar a atenção plena. Para quem prefere relaxar ouvindo música, desde o ano passado a companhia aérea canadense conta com os canais Peaceful Piano e Peaceful Guitar, com faixas suaves que destacam esses instrumentos. Já Chill Brazil, também de 2021, junta Gal Costa, Chico Buarque e George Benson com boa música brasileira para curtir nas alturas.