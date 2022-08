Medo de avião: o que você pode fazer para lidar com ele?

Confira as dicas práticas para lidar com o medo de voar, sugeridas por especialistas:

Vá atrás de informação

Os especialistas são unânimes: a melhor maneira de combater o medo de avião é buscar informações. “A pessoa ansiosa sofre por antecipação, ela julga que algo horrível pode acontecer. Mas pode ou não. Com informações, ela passa a ter previsibilidade e controle da situação”, diz Alessandra, professora da Unesp.

Busque ajuda profissional

É possível trabalhar com um psicólogo as causas da ansiedade e como lidar com a situação. A linha mais usada em fobias é a Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC). Em alguns casos, pode ser preciso recorrer a um psiquiatra para tomar remédios como apoio.

Recorra a outros recursos

Existem apps para respiração ou meditação, livros e até curso contra medo de avião. Lito Sousa, do site Aviões e Músicas, criou um online (12 vezes de R$ 99).

Chegue cedo ao aeroporto

Atraso pode piorar a ansiedade. Além do avião, o viajante pode ficar com receio de perder o voo. “É bom chegar cedo por diversos motivos. No processo de passar pela segurança, por exemplo, se um cara está levando uma garrafa de água e para a fila, tudo isso compõe para piorar o estado de ansiedade”, diz Sousa.

Use frases de apoio

“Outra indicação é ter um cartão de enfrentamento ao medo, com frases. Cada pessoa cria o próprio cartão, colocando o que para ela faz sentido para enfrentar a ansiedade de voar”, recomenda Solange Regina. A psicóloga exemplifica: “O avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo; e assim por diante”.

Procure distração

“Livros, revistas, filmes, jogos e músicas são recursos terapêuticos para o voo. Existem pessoas para as quais o problema é estar no avião sem fazer nada”, diz Solange Regina. “Há pessoas que ficam com níveis de ansiedade altíssimos por ter de esperar o voo transcorrer em tempo real, então esses recursos ajudam.