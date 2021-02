Medo, esperança e planos marcam primeiro dia de vacinação para idosos acima dos 90 em SP

O prefeito Bruno Covas (PSDB) participou na manhã desta sexta-feira, 6, do primeiro dia de vacinação contra a covid-19 em idosos acima dos 90 anos, em uma Unidade Básica de Saúde do Santo Amaro. Inicialmente programada para começar na próxima segunda-feira, 8, a imunização desse grupo foi adiantada e deve cobrir uma população média de 33 mil pessoas.

"Eu falei que ia me esconder porque não queria tomar vacina, o povo estava dizendo que eu ia morrer", conta Maria Carolina Biaggio, de 102 anos. Ela compareceu à UBS acompanhada da neta e diz que agora confia "no pessoal que faz a vacina". "Vi muita gente doente, muitos conhecidos morreram e dois filhos meu pegaram [a covid] também. Agora é só esperar a segunda dose."

Juntos há 61 anos, Ana e Joaquim da Silva Santos foram tomar a vacina de mãos dadas e acompanhados da filha. Tanto ele, de 91 anos, quanto ela, de 93, se dizem mais tranquilos agora que receberam a primeira dose da Coronavac.

"Agora não tem mais tanto perigo, né? Antes, eu tinha sempre receio de pegar alguma coisa. Não aguento mais ficar em casa, tô louca pra sair na rua livremente, ir ao supermercado", conta Dona Ana, sorrindo.

Ali na fila, Aurelina Letia da Silva, de 91 anos, só conseguia definir o alívio de se vacinar com um sentimento: "Muita esperança. É isso que estou sentindo. Essa é uma doença muito triste, né? Quantos amigos e irmãos a gente já não perdeu...", diz emocionada. Ao lado dela, uma outra senhora de 90 anos que não quis se identificar, diz à filha que estava com medo de tomar a vacina, mas não vê a hora de "tomar uma cervejinha".

Além das aplicações no interior da UBS, funcionários estavam levando doses até a calçada para aplicar em idosos que não conseguiam se locomover e aguardavam dentro dos carros, mesmo não sendo um dos cinco pontos oficiais de drive-thru anunciados pela Prefeitura.

Com o pai de 93 anos no banco do passageiro, Darcy Nobile Junior, de 62, conta que o pai costuma ser vacinado assim desde as campanhas de imunização para H1N1. Agora, vacinado contra a covid-19, ele comemora que poderá comparecer ao casamento da neta, marcado para o próximo dia 20.

Apesar da fila e até aglomerações que foram vistas na UBS de Santo Amaro nesta manhã, o clima na unidade de Paraisópolis era o oposto. Entre as 7h e o meio-dia, apenas uma pessoa, Josefa Maria da Conceição, de 93 anos, havia comparecido ao local para se vacinar.

A segunda aplicação em idosos acima dos 90 anos que receberam a primeira dose hoje está programada para começar no próximo dia 20. Antes disso, no dia 10, recebem a segunda aplicação aqueles que participaram da primeira fase, iniciada em 17 de janeiro. De acordo com administração municipal, serão 230 mil doses utilizadas.

Ainda na próxima terça-feira, 9, o calendário municipal passa a imunizar todos os profissionais de saúde autônomos, acima dos 60 anos e que não estiveram na linha de frente do combate à pandemia. A vacinação estará disponível nas 468 UBSs do município e nos cinco pontos de drive-thru do município odontólogos, enfermeiros, técnicos auxiliares, biólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, dentre outros.