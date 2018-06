Mesmo sem casos de febre amarela, Ceará tem filas para vacinação

FORTALEZA - Mesmo sem registrar nenhum caso da doença, e sem orientação de imunização, é grande a quantidade de pessoas procurando pela vacina contra a febre amarela nos postos de saúde de Fortaleza, no Ceará. No Estado, em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte não é necessária imunização para quem vai para São Paulo e Bahia - locais onde ocorreram óbitos pela doença.

Apesar disso, Beto de Sousa, de 23 anos, que vai passar três meses como trainee em uma empresa na capital paulista, preferiu ontem ir ao Posto de Saúde Paulo Marcelo, no centro de Fortaleza, antes de viajar. “Acredito que em São Paulo as filas nos postos estejam bem maiores. Então, achei melhor garantir logo aqui”, afirmou.

Na capital cearense, cinco postos oferecem a imunização. Todos os meses, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Fortaleza recebe 2,5 mil doses da vacina contra a febre amarela. A quantidade, segundo a pasta, é suficiente apenas para quem vai viajar. Por isso, destaca que é obrigatório apresentar um comprovante de viagem.