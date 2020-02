México confirma primeiro caso de coronavírus no país

Um jovem que está na Cidade do México testou positivo para o contágio do novo coronavírus, enquanto outra pessoa no norte do estado de Sinaloa está isolada à espera dos resultados de seu exame, informou um funcionário do departamento local de saúde.

"O paciente está em condição de saúde estávei", disse Hugo López-Gatell, subsecretário de Prevenção e Promoção da Secretaria de Saúde do México, durante coletiva de imprensa. "Ele apresenta uma enfermidade leve, sem pneumonia, com sintomas parecidos ao de um resfriado. Ele é um indivíduo jovem, por isso apresenta um risco muito baixo", completou.

No último dia 11, os Estados Unidos já haviam confirmado o primeiro caso do vírus em San Diego, na Califórnia, próximo à fronteira com o México. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS