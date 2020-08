México ultrapassa 56 mil mortos pela covid-19

A pandemia do novo coronavírus já causou 56.543 mortes no México, quando 635 novas pessoas foram confirmadas neste sábado, embora as autoridades indicaram que a intensidade do surto está diminuindo.

No relatório técnico diário, o Ministério da Saúde (SSa) também adicionou 6.345 novos casos do novo coronavírus para um total de 517.714 contágios, cinco meses e meio após a confirmação do primeiro paciente confirmado no México.

A ocupação hospitalar a nível nacional caiu para 40% sem nenhum estado acima do nível de segurança de ocupação, que as autoridades estimam em 70%.

Com os últimos números, o México ocupa novamente o sexto lugar em casos acumulados em todo o mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Sendo o terceiro lugar em mortes, embora em proporção à sua população esteja em 11º lugar, com quase 440 mortes por milhão de habitantes./ EFE