Minas Gerais confirma segunda morte por coronavírus

BELO HORIZONTE - A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais anunciou nesta terça-feira, 31, a segunda morte no Estado por covid-19. A vítima é um homem de 66 anos, morador da capital, com histórico de cardiopatia e diabetes. A morte ocorreu nessa segunda-feira, 30. A primeira vítima da doença, uma mulher de 82 anos, faleceu no domingo, 29, com comunicação pelas autoridades estaduais de saúde nesta segunda-feira, 30.

Segundo boletim divulgado na manhã desta terça, Minas Gerais registra 34.224 casos suspeitos de covid-19 - 4,5 mil a mais que o divulgado nessa segunda - e 275 casos confirmados - 14 a mais do que o que foi divulgado no último boletim. O número de mortes investigadas subiu de 23 para 40.