Minha família pegou covid. Então, por que testamos negativo?

Melinda Wenner Moyer, The New York Times

Como jornalista científica, li dezenas de artigos de pesquisa sobre a covid-19 e entrevistei tantos virologistas, médicos de doenças infecciosas e imunologistas nos últimos dois anos que perdi a conta. Mas nada me preparou para o que aconteceu depois que minha filha de 7 anos testou positivo para a covid-19 há quase duas semanas.

Tudo começou do jeito que você poderia esperar: em uma noite de domingo, minha filha teve febre. Na manhã seguinte, recebemos um e-mail informando que ela havia sido exposta ao coronavírus na sexta-feira na escola. Ela fez um teste rápido de antígeno, que rapidamente deu positivo. Resignei-me à possibilidade de que toda a família fosse, finalmente, ter covid-19.

Mas nós não tivemos – não exatamente. Eu, por exemplo, nunca desenvolvi sintomas ou testei positivo. No dia em que minha filha testou positivo, meu filho de 11 anos anunciou que não estava se sentindo bem e começou a desenvolver sintomas clássicos de coronavírus: dor de cabeça, fadiga, dor de garganta, coriza. Dois dias depois, meu marido estava com dor de garganta e o nariz entupido. No entanto, apesar de nos testarmos diariamente por sete dias seguidos, meu marido e meu filho nunca testaram positivo para covid-19 – inclusive em testes de PCR realizados no quinto dia de sintomas do meu filho e no terceiro do meu marido. (E sim, também usamos os swabs na garganta.)

Quebramos a cabeça para saber o que poderia ter acontecido: meu marido e meu filho pegaram covid, mesmo que nunca tenham testado positivo? Ou eles tinham outro vírus que causou sintomas idênticos e os infectou logo após serem expostos à covid-19? (Nosso pediatra disse que isso era improvável.) Por que eu não fiquei doente? Liguei para especialistas em imunologia, microbiologia e virologia para saber suas opiniões.

A vacinação muda a forma como seu corpo reage ao vírus

Uma das primeiras perguntas que os especialistas me fizeram foi se minha família havia sido vacinada. Sim, eu disse: meu marido e eu estamos vacinados e com doses de reforço, e nossos filhos estão vacinados, mas ainda não receberam as doses de reforço. Essa é uma pergunta relevante porque, se você for exposto ao vírus que causa a covid-19, "seu sistema imunológico entra em ação muito mais rápido se você estiver vacinado do que se você não estiver", disse Gigi Gronvall, imunologista do Johns Hopkins Center for Health Security em Baltimore. E essa resposta rápida muda tudo o que acontece a seguir.

Primeiro, a rápida reação imune diminui a taxa de reprodução e disseminação viral. "É para isso que as vacinas existem – para educar seu sistema imunológico para que ele combata os invasores antes que eles possam se replicar rapidamente", disse Gronvall. Como o vírus não se replica tão rapidamente em pessoas vacinadas, elas podem ter menos probabilidade de testar positivo para a covid-19 após a exposição ao coronavírus, porque seu sistema imunológico "mantém a carga viral abaixo do nível de detecção", disse Juliet Morrison, microbiologista da Universidade da Califórnia, em Riverside.

É possível, então, que meu marido e meu filho tenham pegado covid-19, mas seus sistemas imunológicos vacinados se defenderam tão bem da infecção que eles nunca tiveram proteínas virais suficientes no nariz ou na garganta para testar positivo. E seus testes negativos contínuos provavelmente significam que eles nunca foram muito contagiosos, disse Morrison.

Ainda assim, meu marido e meu filho seguiram as orientações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que dizem que se você está vacinado, foi exposto à covid-19 e desenvolve sintomas, mas tem resultado negativo, deve continuar usando máscara perto de outras pessoas por 10 dias. Na verdade, todos em casa que estavam sintomáticos ficaram em quarentena por sete dias. Eu tive alguns compromissos, mas usei uma máscara N95 ou KF94 quando saí, caso estivesse incubando uma infecção.

Para reduzir a propagação entre os membros da família, abrimos as janelas, comemos ao ar livre e usamos máscaras quando lembrávamos – mas vou ser honesta e admitir que nossas precauções relaxaram após alguns dias, especialmente quando meu marido e filho também desenvolveram sintomas.

Você pode se sentir mal mesmo que o vírus esteja sob controle

Se meu marido e meu filho nunca testaram positivo, por que eles se sentiram mal? Mesmo que uma pessoa vacinada não tenha muito vírus em seu corpo, ela ainda pode ter sintomas poderosos de covid, disseram os especialistas. Isso porque muitos sintomas– febre, mal-estar, coriza, fadiga – são na verdade causados pela resposta do sistema imunológico ao vírus, e não pelo próprio vírus, disse a Dra. Gronvall.

E quanto ao motivo de eu me sentir bem, a Dra. Morrison disse que talvez meu sistema imunológico tenha combatido o vírus tão rapidamente que nem tive a chance de me sentir mal. "Me parece que você foi realmente exposta", disse a Dra. Morrison. Mas, ela explicou, talvez eu tivesse altos níveis de anticorpos da vacina ou células imunes chamadas células T que foram capazes de matar o vírus invasor antes que ele tivesse a chance de alertar as partes do meu sistema imunológico que incitariam os sintomas.

Tudo isso dito, ninguém sabe exatamente o que aconteceu comigo, meu filho ou meu marido. Quando se trata de entender como a covid-19 afeta o corpo, "há tantas questões em aberto", disse Raul Andino, virologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e as pessoas podem ter experiências diferentes por muitos motivos diferentes. Por exemplo, disse o Dr. Andino, é possível que o vírus estivesse se replicando em partes do corpo do meu marido ou do meu filho que os testes não alcançaram. Pesquisas sugerem que o coronavírus pode se replicar no pâncreas, coração, cérebro, rins e outros órgãos, embora a vacinação possa reduzir a chance de o vírus se espalhar para fora do sistema respiratório.

Minha família não é a única que teve a experiência bizarra de desenvolver sintomas de coronavírus, mas testar negativo repetidamente. O Dr. Andino disse que ele e seus colegas estão realizando estudos nos quais seguem e testam repetidamente famílias inteiras depois que uma pessoa da casa testa positivo para a covid-19. "O que vemos é exatamente o que você descreveu – que algumas pessoas na casa não testam positivo", mesmo que tenham sintomas, ele disse. Quando perguntei aos meus seguidores do Instagram se eles tiveram uma experiência como a da minha família, recebi dezenas de respostas "sim" e histórias que pareciam muito com a nossa.

A maioria das pessoas com exposição à covid-19 e sintomas testará positivo, eventualmente

Os especialistas com quem conversei também mostraram um ponto muito importante: há uma diferença entre nunca testar positivo e ainda não testar positivo. Meu marido e meu filho continuaram a se testar por uma semana depois de desenvolver os sintomas, então minhas fontes disseram que é improvável que eles fossem testar positivo. Mas muitas pessoas testam apenas por alguns dias e, frustrantemente, você não pode tirar conclusões claras de apenas alguns testes negativos.

Como eu disse anteriormente, quando as pessoas são vacinadas contra a covid-19, seus sistemas imunológicos estão preparados para combatê-la rapidamente e geralmente elas desenvolvem sintomas mais cedo do que as pessoas não vacinadas – alguns dias antes de poderem testar positivo. Portanto, quando as pessoas se testam apenas alguns dias após o desenvolvimento dos sintomas, seus resultados negativos não significam necessariamente que elas não têm covid-19. No entanto, algumas pessoas assumem nesse momento que não têm o coronavírus e param de tomar precauções. "Elas podem relaxar as medidas de proteção quando ainda estão espalhando bastante vírus", disse Gronvall.

Diante dessas descobertas, a Dra. Gronvall disse que, idealmente, as pessoas que receberam duas ou três doses de vacina devem fazer o teste assim que começarem a desenvolver sintomas, mas continuar a se testar no quarto ou quinto dia dos sintomas, pois os testes que deram negativo antes disso podem ser falsamente tranquilizadores. Para fazer isso, no entanto, você precisa ter acesso a muitos testes. Felizmente, agora você pode obter uma terceira rodada de testes gratuitos da covid-19 através do governo dos EUA, e também pode haver locais de testes gratuitos perto de você.

Quanto à nossa família, todos já estão totalmente recuperados. O mistério do que aconteceu em nossa casa continua me consumindo, mas é superado pelo meu alívio por termos tido uma experiência muito leve – e por isso temos que agradecer às nossas vacinas contra a covid-19. / TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES