Ministério da Saúde: 90% das vítimas fatais por covid-19 tinham acima de 60 anos

O Ministério de Saúde divulgou neste sábado à tarde, dia 28, o perfil dos óbitos por covid-19, transmitido pelo novo coronavírus no Brasil. Segundo os dados oficiais, 90% das vítimas fatais tinham acima de 60 anos. Ainda: 84% apresentaram pelo menos um fator de risco. Entre eles, cardiopatia, diabetes e pneumopatia. O Brasil registra 3904 casos confirmados e 111 mortos.

