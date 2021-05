Governo federal anuncia novos recursos para combater a covid-19 no País; acompanhe a coletiva

O Ministério da Saúde realiza coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 11, para anunciar a liberação de novos fundos destinados ao combate da pandemia de coronavírus no País. A cerimônia conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Marcelo Queiroga. O secretário de Atenção Primária à Saúde Rafael Parente anunciou um investimento do governo federal no valor total de R$ 909 milhões. Assista abaixo:

O valor será destinado às administrações municipais e dividido em quatro eixos: atenção primária à Saúde; apoio e cuidado de pessoas idosas; incentivo financeiro para garantir a segurança alimentar e prevenir a má nutrição em crianças menores de sete anos e gestantes com perfil no Bolsa Família; e fortalecimento das equipes de assistências aos povos e comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas.