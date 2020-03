Ministério da Saúde corrige dados e número de óbitos por covid-19 no Brasil é de 114

O Ministério da Saúde corrigiu os dados sobre casos de covid-19 no País divulgados neste sábado, 18. Diferentemente do que havia sido informado horas antes, o número de óbitos é de 114 e não 111 como a pasta havia informado. Os três casos foram notificados pela Secretaria de Saúde do Ceará. Com a nova contagem, a taxa de letalidade da doença no País passa de 2,8% para 2,9%.

O Brasil tem infectados em todas as regiões e Estados. As unidades da federação mais afetadas pela doença ainda são São Paulo (1.406), Rio de Janeiro (558), Ceará (314) e Distrito Federal (260). A conta da região sul do País é a seguinte: Paraná, com 133 casos; Santa Catarina, 184; e Rio Grande do Sul, 197. Minas Gerais soma 205 registros, de acordo com o Ministério.

Neste sábado, o governo do Distrito Federal informou que errou ao divulgar o registro da primeira morte por covid-19 na sexta-feira. Segundo o GDF, a suspeita foi descartada após o teste do homem dar negativo para a doença. Até o momento, nenhuma morte foi registrada na capital do Brasil. Na região Nordeste, há 624 ocorrências. Bahia ocupa a segunda colocação, atrás do Ceará, com 128 casos.