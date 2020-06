Ministério da Saúde diz agora que 1ª morte por coronavírus no Brasil foi em 12 de março

BRASÍLIA - O primeiro óbito pelo novo coronavírus no Brasil foi em 12 de março – e não no dia 16 daquele mês, como se registrava antes. A informação foi dada neste sábado, 27, pelo Ministério da Saúde. A vítima foi uma mulher de 57 anos, que chegou no dia anterior no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, zona leste de São Paulo.

Leia Também AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

O governo também identificou uma morte no dia 15, ainda de acordo com nota da pasta. O ministério disse que incluiu esses registros no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe. A nova revisão de casos também apontou três óbitos no dia 16 e quatro no dia 17.

Neste sábado, 27, o Brasil confirmou 994 novos óbitos pela doença e registra, no total, 57.103 mortes, segundo levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e Uol. O número de infecções confirmadas chegou a 1,315 milhão, atrás apenas dos Estados Unidos.