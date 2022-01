Ministério da Saúde diz que vai antecipar entrega de 2º lote de vacina da covid para crianças

A entrega do segundo lote de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, prevista para a próxima quinta-feira, 20, foi antecipada para este domingo, 16, afirmou o secretário-executivo do ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. "A segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer foi antecipada para o dia 16, serão mais 1,2 milhão de doses", publicou nas redes sociais.

O secretário também informou que no dia 27 de janeiro a pasta vai receber mais 1,8 milhão de doses do imunizante. Na madrugada desta quinta-feira, 13, o ministério recebeu o primeiro lote das vacinas pediátricas, com 1,2 milhão de doses, e faz a distribuição aos Estados nesta sexta-feira, 14.

O governo de São Paulo faz nesta sexta uma cerimônia para marcar o início da vacinação infantil no País. A aplicação de doses nos postos de saúde da capital paulista, porém, será realizada a partir da segunda-feira, 17. As primeiras serão as crianças com deficiência, comoborbidade e as indígenas. Cada cidade define seu calendário.

O evento do governo paulista será semelhante ao que foi realizado em 17 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, com perfil de alto risco para complicações da covid-19, recebeu a Coronavac no braço. Da mesma forma, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acompanhará a vacinação do público infantil. Ele é pré-candidato à presidência da República e tenta mais uma vez antecipar a aplicação no Estado. Já o presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, tem se manifestado contra a vacinação infantil e adiou o início da campanha, mesmo após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).