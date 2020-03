Ministério da Saúde envia orientações sobre coronavírus para servidores federais

O Ministério da Saúde encaminhou um e-mail para servidores federais, nesta sexta-feira, 6, com orientações sobre o diagnóstico do coronavírus e cuidados básicos de higiene no ambiente de trabalho. A mensagem também divulga o aplicativo oficial Coronavírus-SUS, que contém dados oficiais sobre a propagação do vírus e mapas de unidades de atendimento.

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Entre as medidas de prevenção, o governo orienta que funcionários doentes fiquem em casa, evitem contato com pessoas que apresentem sintomas da doença e a limpeza de objetos e superfícies tocados com frequência.

Leia a íntegra do e-mail enviado aos servidores

"Prezado(a) servidor(a), colaborador(a),

Diante da recente Emergência em Saúde Pública causada pelo Coronavírus (COVID-19), o Ministério da Economia divulga o aplicativo Coronavírus-SUS. O Aplicativo foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde e fornece informações, dicas, mapa de unidades de saúde, além de uma avaliação rápida sobre a relação de sintomas relatados com a definição de caso suspeito do vírus.

Reforçamos que as fontes de informação oficiais do Governo Federal disponibilizam dados qualificados e baseados em evidências capazes de dirimir dúvidas e combater eventuais equívocos sobre o tema.

Baixe o aplicativo e tenha sempre a informação oficial sobre o Coronavírus.

Android

iOS

Quais são os sintomas do coronavírus?

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, o coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença.

Os principais são sintomas conhecidos até o momento são:

Febre.

Tosse.

Dificuldade para respirar.

Como prevenir o coronavírus?

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão: