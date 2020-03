Ministério da Saúde evita comentar campanha de Bolsonaro e defende isolamento

BRASÍLIA – O Ministério da Saúde evitou nesta sexta-feira (27) fazer comentários sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que divulgou uma campanha para defender o retorno das pessoas às suas atividades, quando o número de mortes no País chega a 92 pessoas, além de registrar 502 novos casos de contaminação nas últimas 24 horas, chegando a 3.417 pessoas.

“Nós não vamos fazer nenhuma análise do discurso do presidente”, disse o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis. Por outro lado, Gabbardo reforçou a orientação de que as pessoas devem permanecer em isolamento.

“Idosos devem ficam em isolamento. Familiares dessas pessoas devem ficar em isolamento. Todos nós devemos reduzir a circulação para evitar aglomerações. Essas medidas em nada foram modificadas e devem continuar sendo as mesmas”, comentou.

Até o momento, os Estados que já registraram mortes pela covid-19 são: São Paulo (68), Rio de Janeiro (10), Pernambuco (4), Ceará (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (2), Amazonas (1) e Goiás (1), Santa Catarina (1).