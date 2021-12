Mesmo após aval da Anvisa, Ministério da Saúde abre consulta pública sobre vacinação infantil

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira, 22, que abrirá uma consulta pública sobre a vacinação infantil contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira, 23, mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já ter dado aval à imunização de crianças. Segundo o texto publicado nesta manhã no Diário Oficial da União (DOU), poderão ser feitas contribuições a partir de amanhã no site da pasta.

As contribuições poderão ser enviadas à pasta até 2 de janeiro de 2022. O despacho é assinado por Rosana Leite de Melo, secretária extraordinária de enfrentamento à covid-19. Na segunda, 20, o ministro Marcelo Queiroga havia dito que a "pressa é inimiga da perfeição" e que colocaria o tema para avaliação da sociedade.

A imunização de crianças de 5 a 11 anos com doses pediátricas da Pfizer já foi aprovada pela Anvisa, mas ainda não tem data para começar no Brasil. A iniciativa, que tem base científica, foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Estudos já mostraram que o uso do imunizante nesta faixa etária é seguro e eficaz contra o coronavírus.

Crítico à vacinação, o Bolsonaro chegou a defender a divulgação do nome dos servidores da Anvisa que deram aval à imunização às crianças. Os servidores do órgão, então, passaram a sofrer ameaças, que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Na última sexta-feira, 17, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, e os quatro membros da diretoria da agência divulgaram uma nota repudiando as falas do presidente da República.

"A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça, explícita ou velada, que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento de nossas vidas e famílias: o nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão", respondeu o órgão em nota. Dias depois, os diretores receberam novas ameaças e solicitaram proteção policial. Além da Anvisa, a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI), do próprio Ministério da Saúde, disse ser favorável à vacinação infantil.

Conforme revelou o Estadão, até meados de maio deste ano, 948 pessoas de zero a nove anos morreram de covid no Brasil - o que fez o País ficar em segundo lugar no ranking de crianças vítimas da doença. Isso significa que a cada um milhão de crianças nessa faixa etária, 32 perderam a vida para a covid em solo brasileiro.