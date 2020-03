Ministra da Saúde britânica é diagnosticada com coronavírus

LONDRES - A ministra da Saúde do Reino Unido, Nadine Dorries, testou positivo para o coronavírus e está isolada, segundo ela mesmo informou nesta terça-feira, 10. Dorries disse ter tomado todas as precauções necessárias assim que foi informada do diagnóstico.

"A Saúde Pública da Inglaterra iniciou o rastreamento detalhado de contatos e o departamento e meu escritório parlamentar estão seguindo de perto seus conselhos", declarou em comunicado emitido pelo departamento de saúde britânico.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone. — Nadine Dorries (@NadineDorries) March 10, 2020