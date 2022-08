Miopia e os investimentos em medicamentos para TDAH

A primeira vez que precisei usar óculos, lá pelos anos 1980, ainda era relativamente comum que as crianças chamassem de quatro-olhos aquelas que precisavam de lentes corretivas. Como tinha pouco astigmatismo, praticamente não ficava com os óculos no dia a dia, mas no final da adolescência desenvolvi miopia e tive de incorporá-los definitivamente à minha vida. Já estávamos em fins dos anos 1990, contudo, e não me lembro de ter ouvido esse apelido mais alguma vez na vida. Hoje em dia, nem sei se ele existe, de tantos míopes que surgiram nos últimos tempos.

Trata-se de uma epidemia. Estima-se que a prevalência de miopia salte de cerca de um quarto da população para metade de todos os seres humanos nas próximas décadas. Em parte pela genética, em parte por passarmos grande parte da vida olhando para muito mais perto do que seria natural. A venda de óculos e lentes movimenta mais de US$ 150 bilhões por ano e segue crescendo. Crianças cada vez menores precisam deles.

Leia Também Anda esquecendo tudo? Veja como lembrar e encontrar as coisas

E – alvíssaras – ninguém desconfia que haja um lobby da indústria de lentes e armações para diagnosticar crianças saudáveis como míopes. Os oftalmologistas não são acusados de inventar problemas para ganhar dinheiro.

Infelizmente – principalmente para as crianças –, a mesma coisa não acontece quando falamos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Há quem ache que tudo não passe de um conluio entre laboratórios e médicos. Mas a verdade é que assim como acontece com a acuidade visual, a capacidade de concentração e controle dos impulsos apresenta uma variação na população. E da mesma forma como com a miopia, às vezes essas funções são tão curtas que trazem prejuízos. Não adianta se esforçar. Não adianta tentar. É preciso tratar.

Essa é a recomendação em todos os lugares em que estudos são realizados, como Canadá, EUA, Europa, Oceania. Mas não no Brasil. O governo concluiu não existirem evidências suficientes que justifiquem o gasto com medicamentos para o TDAH, diferentemente do restante do mundo desenvolvido.

Pena, porque existe consenso na literatura científica que o uso de medicamentos nesses casos tem uma relação custo-benefício muitíssimo favorável. Privados de acesso a tal tratamento, os pacientes têm mais risco de repetência, problemas escolares e de se envolver em acidentes, levando a um custo estimado de quase R$ 2 bilhões ao ano no Brasil. Além do que o tratamento com medicamentos desde cedo reduz drasticamente o risco de essas crianças se envolverem com drogas ilícitas quando mais velhas.

Ou seja, não é só uma questão de humanidade. Embora esse argumento sozinho bem que poderia bastar.