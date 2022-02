Moderna assina acordo para distribuir vacina contra covid no Brasil e outros 17 países

A empresa de biotecnologia Moderna Inc. anunciou nesta terça-feira, 22, ter assinado acordo com o grupo Adium para distribuir sua vacina contra covid-19 (Spikevax) em 18 países da América Latina, incluindo o Brasil. Entre as nações também estão México, Colômbia e Argentina. Em território brasileiro, a operação será de responsabilidade da Zodiac Produtos Farmacêuticos, subsidiária do Adium no País. O produto, no entanto, ainda precisa do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Nossa nova parceria com a Adium ajudará a garantir amplo acesso e entrega de nossa vacina Moderna covid-19 para pessoas de toda América Latina”, disse Stéphane Bancel, CEO do laboratório, em nota. “Essas parcerias e a expansão de nossa presença comercial global colocam a Moderna em uma posição na qual desempenha um papel importante no fornecimento de segurança de saúde contra a covid-19 e futuras doenças evitáveis por vacina."

A Spikevax utiliza a tecnologia mRNA (RNA mensageiro) para que o corpo construa suas defesas contra o novo coronavírus. Essa é a mesma plataforma tecnológica da vacina da Pfizer.

A Moderna destacou que o imunizante tem aprovação de órgãos reguladores de mais de 70 países, como Canadá, Japão e Israel. O laboratório informou ter entregue 807 milhões de doses da vacina pelo mundo, no ano passado. Um quarto das injeções (25%), afirmou, foram destinadas a países de “baixa” e “média” renda. Na América Latina, já tinha acordos de fornecimento bilaterais e supranacionais com 15 nações.

A Zodiac será responsável pela gestão dos contratos de fornecimento da vacina, bem como vai ajudar no processo de registro em órgãos reguladores. Questionada sobre quando pretende protocolar pedido na Anvisa, afirma ainda não ter a informação.

“Este acordo com a Moderna permitirá que os brasileiros tenham acesso a uma vacina de alta tecnologia para a covid-19, e estamos felizes com esta parceria”, disse Alexandre Seraphim, gerente geral da Zodiac Produtos Farmacêuticos, em nota.