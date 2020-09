Morre médico referência em tratamento de HIV

RIO - Morreu no sábado, aos 76 anos, o médico e professor Carlos Alberto Morais de Sá, pioneiro no Brasil em atendimento à Aids. Ele contribuiu para a construção do Centro de Referência Nacional no tratamento da doença, no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio, onde atuava desde 1972.

Segundo nota de falecimento do hospital, Morais de Sá faleceu devido a complicações de doenças crônicas. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em 1968, ele concluiu seu doutorado na mesma universidade em 1972, e sua livre-docência, em Clínica Médica, no mesmo ano.

Em 1983 o professor passou a ser coordenador do Centro de Referência Nacional em HIV/Aids do Gaffrée e Guinle, ao qual se dedicou por quase 50 anos. Lá, foi professor titular de Clínica Médica, mas também reconhecido pela larga experiência em Imunologia, Infecção pelo HIV/Aids, Reumatologia, Oncologia e Pesquisa Clínica.

Entre 1987 e 1993 foi consultor do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, sendo membro da Comissão Nacional em HIV/AIDS.