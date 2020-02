Mortes pelo coronavírus passam de 2 mil, com 74 mil infectados

PEQUIM - A Comissão Nacional de Saúde da China informou que o número de mortos pelo coronavírus chegou a 2.004, em meio a 74.185 infectados. Do total de pacientes, 11.977 tem estado de saúde considerado grave enquanto outros 14.376 se curaram da doença.

Uma fonte acrescentou que foi realizado acompanhamento médico em 574 mil pessoas que tiveram contato próximo com os infectados pelo coronavírus, dos quais 135.881 permanecem em observação. Desse número, 5.248 são considerados suspeitos de terem contraído o novo vírus.

Os números divulgados nesta quarta-feira, 19, representam um aumento de 136 mortes em relação ao dia anterior, 132 das quais aconteceram na província de Hubei, cuja capital Wuhan é o epicentro da epidemia. Outras quatro mortes aconteceram em Heilonjiang, no noroeste do país, Shandong, no leste, Cantón, no sudeste, e Guizhou, no centro-sul.