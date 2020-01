Mortes por coronavírus na China chegam a 106, com 1 mil novos infectados

PEQUIM - O número de mortes pelo coronavírus na China chegou a 106, segundo comunicado divulgado na noite desta segunda-feira, 27. A quantidade de infectados teve um salto com cerca de 1,3 mil novos registros, fazendo o total de pacientes superar os 4 mil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificar nesta segunda como “elevado” o risco internacional do coronavírus, após qualificá-lo como “moderado” em informe na semana passada.

A China país já colocou mais de 40 milhões de habitantes em quarentena, suspendeu parte dos transportes e restringiu acesso a locais públicos, além de estender o feriado do ano-novo lunar. A Mongólia anunciou nesta segunda que fechou a fronteira terrestre com o país, com mais de 4,6 mil quilômetros, em um esforço para conter o vírus. Escolas e universidades locais também foram fechadas até 2 de março. A Malásia vai barrar moradores da Província de Hubei, epicentro do surto. Já Estados Unidos, França, Espanha, Japão e Rússia se organizam para tirar seus cidadãos de Hubei, após as medidas chinesas de isolamento.

A Alemanha confirmou nesta segunda-feira, 27, o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus em seu território. É o segundo país europeu a registrar infectados pelo vírus. O primeiro foi a França, que confirmou três casos na semana passada.

O governo federal brasileiro disse que a situação está sob controle no País e afirmou que não vê necessidade de averiguar todas as aeronaves que vêm da China. Presidente substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres disse que a vigilância sanitária será chamada para análise mais detalhada só se for notificada presença de pessoa com suspeita do vírus, o que ainda não ocorreu em voos que chegaram ao Brasil. /COM AFP