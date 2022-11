Mudanças no estilo de vida podem 'driblar' fator genético

A maior incidência de casos de diabetes está no tipo 2, com cerca de 90%. O surgimento da doença tem a ver com uma série de fatores, como a genética e o estilo de vida. Por isso, Tarcila Ferraz de Campos, nutricionista do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e integrante da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), alerta. “O melhor investimento é a prevenção, porque a genética a gente não muda, mas podemos evitar alguns gatilhos que surgem dependendo do ambiente.”

Assim como a prevenção pode reduzir a chance de desenvolver a doença, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental para que não surjam complicações. E para quem pensa que basta ficar longe do combo clássico das dietas, doces e massas, Tarcila adverte que não. A maior parte dos alimentos e, lembre-se, todas as bebidas açucaradas e/ou alcoólicas vão se transformar em glicose. Por isso a influência do que se ingere no corpo é tão grande.

“É preciso que haja um casamento da nutrição com a medicação usada, que inclui a monitoração glicêmica, com tecnologias que vão da espetada na ponta do dedo ao sensor de glicose que fica na pele por 14 dias”, completa a nutricionista.

Tratamento individualizado

Tarcila lembra que não existe alimento permitido ou proibido na vida de quem tem diabetes, mas sim um tratamento que passa pela adequação do que se ingere de forma individualizada, que leva em consideração o que está no prato, a quantidade e o efeito do seu consumo no organismo – tudo isso combinado com a ajuda de medicamentos de controle. “O controle do diabetes do ponto de vista alimentar pode ser feito por todos, porque não necessariamente passa por renda, mas sim pela consciência do que se consome e o seu efeito.”

Apesar da variedade de recursos para acompanhar e tratar o diabetes, o acesso no Brasil ainda é muito desigual por causa dos preços. Um equipamento que monitora a glicose e aplica a insulina automaticamente, de acordo com a necessidade do corpo, tem um custo estimado de R$ 24 mil, mais a despesa mensal de R$ 3 mil, aproximadamente.

Como explica André Vianna, coordenador de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes/Regional Paraná, o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece os insumos básicos tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o tipo 2. Das seis famílias de medicamentos para o tipo 2, o SUS disponibiliza três. É ofertada, por exemplo, a caneta de insulina, mas não as topo de linha, apenas as intermediárias. No caso do glicosímetro, o paciente encontra o modelo básico, que usa a fita e exige que o dedo seja espetado, mas não tem acesso à versão eletrônica.

Vianna, no entanto, acredita que no futuro tratamentos que hoje são considerados caros – como as canetas com medicamentos que controlam a glicose e o peso do paciente – terão um recuo no preço à medida que surgirem outras inovações.

Inovação e autonomia

Cintia Mesquita Lima tem dois filhos, Murilo, de 9 anos, e Mateus, de 7, que têm a rotina igual à de outras crianças. Vão para a escola, brincam com os amigos e praticam esporte. A diferença é que Murilo tem o diabetes tipo 1, que se manifestou quando ele estava com 3 anos e meio, e a família precisou se adaptar à rotina de muito controle alimentar e da glicemia.

Recentemente, Murilo recebeu no abdome um pâncreas artificial que passou a fazer o monitoramento e a aplicação de insulina automaticamente. Os índices são enviados para o celular de Cintia.

Todos comemoram um ganho na autonomia de Murilo, que vai poder participar de dinâmicas sociais que exijam ficar mais tempo longe da famíia, como dormir na casa dos amigos.

O que é o diabetes

Diabetes tipo 1

- Geralmente surge na infância ou adolescência, mas também pode ser diagnosticado em adultos

- O tratamento é feito com insulina, medicamentos, dieta e atividade física, que ajuda no controle do nível de glicose no sangue2

Diabetes tipo 2

- O corpo produz insulina, mas o organismo não consegue utilizar esse hormônio da forma adequada

- Em alguns casos, a produção de insulina não é suficiente para o controle da taxa de glicemia2

Diabetes gestacional

- A resistência à insulina aparece durante a segunda metade da gravidez. Em metade dos casos, a doença desaparece após o parto.3

