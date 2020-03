Mulher com teste positivo para novo coronavírus aguarda contraprova em hospital do DF

BRASÍLIA - A mulher de 52 anos, no Distrito Federal, com teste positivo para novo coronavírus aguarda resultado de contraprova, para confirmar ou não a doença, em uma sala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) montada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília. Estar na UTI não significa que o caso é grave. Salas de tratamento intensivo foram montadas em andar isolado do hospital no DF para receber pacientes com suspeitas da doença.

A secretaria de Saúde do Distrito Federal não revelou detalhes sobre o estado de saúde da mulher. O resultado do exame positivo foi revelado na quinta-feira, 4. A contraprova está sendo feita no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A expectativa é que o resultado seja confirmado até domingo, 8.

A paciente foi atendida na quarta-feira, 4, no Hospital Daher, no Lago Sul. Ela foi transferida ao HRAN no dia seguinte, pois a unidade está na lista de locais de referência do DF para tratamento de novo coronavírus.

A paciente com suspeita de novo coronavírus teve contato direto com dois familiares, que receberam recomendação de isolamento domiciliar. A lista de passageiros que compartilharam os voos foi solicitada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A mulher esteve no Reino Unido e na Suíça. Ela começou a apresentar sintomas em 26 de fevereiro.

O Brasil tem 9 casos de novo coronavírus confirmados. Dois pacientes foram infectados dentro do País, ou seja, não são casos "importados".

Casos de coronavírus no Brasil