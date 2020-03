Mulher do primeiro-ministro canadense é confirmada com coronavírus

A mulher do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, testou positivo para o novo coronavírus, segundo um comunicado oficial divulgado na noite desta quinta-feira, 12. "Sophie Gregoire Trudeau foi examinada hoje por suspeita de covid-19. O exame deu positivo", informou a nota emitida pelo primeiro-ministro.

