Mulher nos EUA pode ter sido curada do HIV sem tratamento médico

Uma mulher que foi infectada pelo HIV em 1992 pode ser a primeira pessoa curada do vírus sem um transplante de medula óssea ou mesmo medicamentos, relataram os pesquisadores nesta quarta-feira, 26. Em outras 63 pessoas do estudo, que controlaram a infecção sem drogas, o HIV aparentemente foi sequestrado no corpo de tal forma que não podia se reproduzir, segundo explicaram os cientistas. A descoberta sugere que essas pessoas podem ter alcançado uma "cura funcional".

A pesquisa, publicada na revista Nature, descreve um novo mecanismo pelo qual o corpo pode suprimir o HIV, visível apenas agora por causa dos avanços da genética. O estudo também dá esperança a um pequeno número de pessoas infectadas que fizeram terapia anti-retroviral por muitos anos possa, da mesma forma, suprimir o vírus e parar de tomar os medicamentos, que costumam causar danos ao corpo. “Isso sugere que o próprio tratamento pode curar as pessoas, o que vai contra todos os dogmas”, disse Steve Deeks, especialista em AIDS da Universidade da Califórnia, em San Francisco, e autor do novo estudo.

A mulher é Loreen Willenberg, de 66 anos, da Califórnia, já famosa entre os pesquisadores porque seu corpo suprimiu o vírus por décadas após a infecção dar positivo. Apenas outras duas pessoas - Timothy Brown, de Palm Springs, Califórnia, e Adam Castillejo, de Londres - foram declaradas curadas do HIV. Ambos os homens foram submetidos a um extenuante transplante de medula óssea para câncer, que os deixou com um sistema imunológico resistente ao vírus.

Os transplantes de medula óssea são muito arriscados como opção de tratamento para a maioria das pessoas infectadas pelo HIV, mas as recuperações aumentaram a esperança de que a cura fosse possível. Em maio, pesquisadores no Brasil relataram que uma combinação de tratamentos para HIV pode ter levado a outra cura, mas alguns especialistas disseram que mais testes eram necessários para confirmar essa descoberta.

“Acho que é uma descoberta importante”, comentou Sharon Lewin, diretor do Instituto Peter Doherty para Infecção e Imunidade em Melbourne, na Austrália, sobre o novo estudo. “O verdadeiro desafio, claro, é como você pode intervir para tornar isso relevante para as 37 milhões de pessoas que vivem com o HIV.”

Mesmo entre os vírus, o HIV é particularmente difícil de erradicar, pois se insere no genoma humano. O HIV naturalmente prefere se esconder dentro dos genes, os alvos mais ativos das copiadoras de células. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ao longo do tempo caça as células nas quais o vírus ocupou o genoma. Mas o escrutínio intensivo dos participantes neste estudo mostrou que os genes virais podem ser isolados em certas regiões "bloqueadas e bloqueadas" do genoma, onde a reprodução não pode ocorrer, disse o Dr. Xu Yu, autor sênior do estudo e pesquisador do Instituto Ragon Em Boston.

Os participantes da pesquisa faziam de parte de um grupo com 1% das pessoas com HIV que podem manter o vírus sob controle sem medicamentos anti-retrovirais. É possível que algumas pessoas que fazem terapia antirretroviral por anos também cheguem ao mesmo resultado, especialmente se receberem tratamentos que podem estimular o sistema imunológico, indicaram os pesquisadores. “Este grupo único de indivíduos me forneceu uma espécie de prova de que é possível com a resposta imune alcançar o que é realmente, clinicamente, uma cura”, disse Deeks.

Willenberg está inscrito nesses estudos há mais de 15 anos. Com exceção de um teste anos atrás que indicou uma pequena quantidade de vírus, os pesquisadores nunca foram capazes de identificar o HIV em seus tecidos. No novo estudo, Yu e seus colegas analisaram 1,5 bilhão de células sanguíneas de Willenberg e não encontraram nenhum traço do vírus, mesmo usando novas técnicas sofisticadas que podem identificar a localização do vírus dentro do genoma. Milhões de células do intestino também não detectaram sinais do vírus.

“Ela poderia ser adicionada à lista do que eu acho que é uma cura, por um caminho muito diferente”, disse Lewin. Outros pesquisadores foram mais cautelosos. “É certamente encorajador, mas especulativo”, disse Una O’Doherty, virologista da Universidade da Pensilvânia. “Preciso ver mais antes de dizer:‘ Oh, ela está curada ’.” Mas O’Doherty, especialista em análise de grandes volumes de células, disse que ficou impressionada com os resultados gerais.

Outras 11 pessoas no estudo têm o vírus apenas em uma parte do genoma tão densa e remota que o maquinário celular não consegue replicá-lo. Algumas pessoas que suprimem o vírus sem drogas não têm anticorpos detectáveis ​​ou células imunológicas que respondem rapidamente ao HIV. Mas segundo descoberta da equipe, o sistema imunológico carrega uma memória potente do vírus. Células T poderosas, um constituinte do sistema imunológico, eliminaram células em que os genes virais se alojaram em partes mais acessíveis do genoma.

As células infectadas que permaneceram continham o vírus apenas em regiões remotas do genoma, onde ele não poderia ser copiado. “Essa é realmente a única explicação para as descobertas que temos”, afirmou Bruce Walker, pesquisador do Instituto Ragon. Cerca de 10% das pessoas que fazem tratamento anti-retroviral, especialmente aquelas que começam a fazê-lo logo após serem infectadas, também suprimem o vírus com sucesso mesmo depois de parar de tomar os medicamentos. Talvez algo semelhante também esteja em ação nessas pessoas, sugeriram os especialistas.