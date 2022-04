Na frenética Avenida Paulista, um ponto de equilíbrio

O lugar mais icônico e frenético de São Paulo também pode ser um ponto de equilíbrio. Uma das principais atividades oferecidas pelo Sesc Avenida Paulista são as práticas corporais. Há desde aulas abertas (inscrições avulsas para participar de uma das classes) quanto minicursos, com a duração aproximada de um mês. Existem ainda as caminhadas e as pedaladas, sempre aos domingos, no cartão-postal da capital paulista.

Em todas as práticas corporais, a demanda vem crescendo na unidade após o retorno às atividades presenciais na pandemia. “Acreditamos que esse aumento se deve à vontade e necessidade das pessoas de se encontrarem e se socializarem novamente por meio do movimento em diversas atividades”, diz Flavia Cristina Toscano, monitora de Esportes da unidade.

Para quem ainda não sabe quando consegue começar agora, todo mês o Sesc Avenida Paulista oferece ioga, pilates e tai chi chuan. De 3 a 26 de maio, por exemplo, a modalidade oriental será tema de um minicurso (3ª e 5ª, 19h/19h50) para maiores de 12 anos, no qual será praticada com leque, com objetivo de trabalhar o refinamento do foco, do equilíbrio e da meditação. “A arte marcial chinesa também é conhecida como prática de meditação em movimento, que envolve respiração e concentração, colaborando para o equilíbrio corporal”, explica Flavia.

Práticas corporais no Sesc Avenida Paulista

A seguir você confere algumas das atividades disponíveis no Sesc Avenida Paulista neste mês e no próximo – e melhor: todas as opções são gratuitas:

Caminhada na região da Paulista

Os educadores do Sesc comandam a atividade na região da Avenida Paulista; o ponto de encontro é na entrada da unidade. A cada domingo o percurso muda, para os participantes contemplarem trechos da cidade enquanto se exercitam. Até 29/5, para quem tem acima de 16 anos; dom., 8h/10h.

Pedaladas para iniciantes e experientes

Há dois cursos: um para iniciantes (a partir dos 16 anos) e outro para os que sabem andar de bicicleta (acima dos 18 anos). Os grupos se encontram na entrada da unidade e é preciso levar bicicleta e capacete próprios. O curso Primeiras Pedaladas para Adultos é indicado para se deslocar de bicicleta no dia a dia ou para conseguir uma melhor capacidade física. Até 24/4 (no último dia, tem um passeio ciclístico); dom., 8h/9h e 9h/10h.

Já o Pedal Esportivo ensina a usar a bicicleta para melhorar o condicionamento físico por ciclovias e ruas de São Paulo e a entender de sinalização, regras de trânsito, conceito de grupo e ritmo. Até 29/5, a cada duas semanas; dom., 7h30/10h30.

Pilates em dois tipos de aula

Existe a possibilidade de fazer duas aulas abertas da modalidade, ambas para pessoas acima de 12 anos. “O pilates é um trabalho de força, concentração, controle, fluidez de movimento, precisão e respiração. Propicia a consciência na realização dos exercícios, o fortalecimento muscular e a melhoria da flexibilidade, tanto para as atividades diárias quanto para a prática esportiva”, afirma Flavia, monitora de Esportes do Sesc Avenida Paulista. O Pilates com Flow Wheel enfatiza a fluidez durante a prática por meio do uso de uma roda de material duro, revestida com uma superfície macia. Até 24/4; dom., 10h10/11h e 11h30/12h20.

Um melhor entendimento do corpo e um consequente equilíbrio postural são o foco da classe Pilates nos Caminhos Miofasciais (ou Trilhos Anatômicos). O objetivo das aulas é compreender a anatomia e os padrões de compensação e distribuição de forças. De 1º a 29/5; dom., 10h10/11h e 11h30/12h20.

Dança de estilos diferentes

A unidade organiza de aula aberta a minicurso, todos para praticantes acima dos 12 anos. A classe de Dança do Ventre apresenta elementos básicos desse estilo e ressalta a conscientização corporal. Até 30/4; sáb., 14h/14h50.

Atividade realizada em grupo, a Dança Circular ajuda na coordenação motora e na sensibilização musical, por meio da cooperação e da alegria. De 4 a 27/5; 4ª e 6ª, 20h/20h50.

E uma brincadeira comum na infância é o centro do minicurso Bambodança. Usando um bambolê, os participantes trabalham os músculos abdominais e a parte cardiovascular, além de estimular a criatividade. De 3 a 26/5; 3ª e 5ª, 12h/12h50.

Reprogramação corporal

As classes de Inner Balance ajudam a compreender o corpo e as emoções e, com isso, a mudar hábitos com a intenção de fazer uma reprogramação corporal. De 3 a 26 de maio; 3ª e 5ª, 17h/17h50.

Como se inscrever

Sesc Avenida Paulista: Fica no nº 119, na esquina com a Rua Leôncio de Carvalho. As vagas nas atividades estão sujeitas à disponibilidade. Nas aulas abertas, o agendamento tem de ser feito pelo app Credencial Sesc SP, em Recreação. Para minicursos, caminhada e pedaladas, acesse o site inscricoes.sescsp.org.br e clique no nome da unidade.