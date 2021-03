Na primeira noite de restrições no Rio, bares respeitam regra e fecham às 20h

RIO - Na noite desta sexta-feira, 5, a primeira em que bares e restaurantes do município do Rio de Janeiro deveriam fechar às 20h, por ordem da prefeitura, como medida para evitar aglomerações e combater a disseminação do coronavírus, a imensa maioria dos estabelecimentos visitados pela reportagem seguiu a norma.

Entre 20h e 22h, o Estadão passou por pelo menos 48 bares ou restaurantes nos bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon (zona sul), Tijuca, Grajaú, Praça da Bandeira (zona norte) e Lapa (centro). Apenas dois estavam abertos e recebendo clientes, um na Avenida Atlântica, em Copacabana, e outro na Praça da Bandeira. Oito estavam funcionando, mas sem público no local (o que é permitido, já que o estabelecimento pode entregar comida depois das 20h), e 38 estavam fechados.

O decreto municipal previa o fechamento a partir das 17h, mas a seccional carioca da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RJ) conseguiu uma ordem judicial provisória autorizando que esses estabelecimentos funcionassem até as 20h. A prefeitura vai recorrer, mas por enquanto o que vale é esse horário das 20h.

Às 21h, a Rua Dias Ferreira, que a essa hora, especialmente às sextas-feiras e sábados, fica completamente tomada, nesta sexta-feira estava praticamente vazia. A mesma situação foi flagrada pela reportagem na Avenida Mem de Sá, na Lapa, outro ponto tradicional de concentração de boêmios no Rio.

Outra regra que começou a vigorar nesta sexta-feira, a proibição da reunião de grupos de pessoas pelas ruas a partir das 23h, não foi cumprida pelo menos na zona sul do Rio. Entre 23h30 e meia-noite, a reportagem flagrou concentrações de pessoas, conversando nas ruas, em Copacabana e Ipanema.