Secretário diz que SP ‘não dá conta’ de abrir leitos na mesma velocidade da covid-19

Mesmo ao anunciar a terceira ampliação de leitos para pacientes de covid-19 em São Paulo em duas semanas, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, admitiu que o Estado não consegue aumentar a oferta de vagas no mesmo ritmo do crescimento da demanda por internações, especialmente de UTI.

O Estadão noticiou que ao menos 26 pacientes morreram neste mês enquanto aguardavam transferência. “Nós não temos fôlego de abrir na mesma velocidade (da doença) esse número de leitos. Mas temos que dar o máximo de assistência a todos", afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 10.

“Não daremos mais conta de abrir mais leitos. Precisamos da ajuda de todos. Que todos fiquem em casa, só saiam em condições de absoluta necessidade”, destacou.

“Temos ainda leitos em UTI, mas, com a velocidade da doença e a forma grave que os doentes têm se apresentado, a gente corre o risco de ter um comprometimento nos nossos sistemas de saúde”, disse. “Trinta e dois municípios já tiveram seu colapso na assistência e foram resgatados por outros lugares”, acrescentou, sem citar detalhes.

O secretário comentou que a Cross Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde (Cross) recebeu 1.930 pedidos de regulações nesta quarta-feira, uma média que era de 150 no início de dezembro, apenas para transferências de leitos e outros procedimentos relacionados à covid-19. “Desses, 35% são para UTI", apontou.

“Nós estamos aumentando da forma que conseguimos. Quando eu falo de aumentar número de leitos, não é simplesmente um colchão, uma cama e um respirador. É, além disso, uma equipe que vai dar assistência a esse paciente. Por isso, não abro leito de UTI de um dia pro outro. Estamos dando o máximo pra abrir”, destacou.

No anúncio, foram divulgados 338 novos leitos para pacientes da doença, dos quais 167 são de UTI, todos em unidades hospitalares públicas, privadas e filantrópicas. Segundo o governo, esse aumento totaliza 1.118 novos leitos até abril, parte deles em estruturas temporárias dentro de AMEs e espaços hospitalares, chamados de “hospitais de campanha”. “A gravidade dos novos casos exige mais tempo de internação. Isso sobrecarrega hospitais e limita a rotatividade de leitos hospitalares”, completou.

Na coletiva, o Estado voltou a criticar o Ministério da Saúde por não repassar os recursos acordados para leitos, mesmo após a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber conceder uma liminar em ação ajuizada pelos Estados de São Paulo, Maranhão e Bahia contra o governo federal para a retomada do custeio. A decisão, de 27 de fevereiro e em caráter liminar, deveria ter sido cumprida de forma imediata.

“Ano passado, (o governo federal) deixou de investir mais de 1 bilhão”, disse o secretário. Em 2021, não foram pagos cerca de R$ 245 milhões mensais, afirma o governo estadual. “Só 13% dos leitos estão habilitados (pagos pelo ministério), e não é diferente na Bahia, no Maranhão, no Ceará, isso é desobedecer a corte suprema do País”, criticou Doria.

Também presente na coletiva, Eloisa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas fez um apelo à população. “Os hospitais estão lotados, colapsando. Precisamos da ajuda de cada um de vocês para deter o vírus”, disse. “Não temos condições de acolher todos ao mesmo tempo. Estamos no nosso limite. Não nos deixem colapsar, nos ajude a ajudá-los.”