'Não há resposta positiva de saída até agora', diz Pazuello sobre importação de vacina da Índia

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta segunda-feira, 18, que ainda não teve "resposta positiva" sobre a importação de 2 milhões de doses prontas da vacina de Oxford/AstraZeneca da Índia. Sem citar uma data, ele disse que recebeu a "sinalização" de que o embarque vai se resolver nesta semana.

"Todos os dias temos tido reuniões diplomáticas com a Índia. Estamos recebendo a sinalização de que isso deverá ser resolvido nos próximos dias dessa semana. Não tenho a resposta positiva até agora. Não há resposta positiva de saída até agora. Está sinalizado para os próximos dias dessa semana o embarque da carga para cá", disse Pazuello em entrevista à imprensa no Palácio do Planalto.

Leia Também Distribuição de vacinas pelo governo Bolsonaro começa com atraso

O general disse que o governo conta com 2 milhões de doses para "atender mais ainda a população". A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu aval, no domingo, para o uso emergencial destas doses importadas da Índia e para a Coronavac.

O governo queria enviar um avião, adesivado com campanha do governo federal, para a Índia na última sexta-feira, 15. A ideia era que no domingo, 17, as doses fossem recepcionadas por Pazuello no Rio de Janeiro. Mas a Índia frustrou os planos do governo ao apontar "problemas logísticos" para a entrega do produto.

Apenas 6 milhões de doses da Coronavac estão disponíveis no Brasil para a vacinação. O governo também tenta liberar insumos da China para a Fiocruz fabricar no Brasil as doses de Oxford/AstraZeneca e o Instituto Butantã produzir a Coronavac.