Nas últimas 24 horas, Estado de São Paulo tem uma morte a cada 2h20 por coronavírus

O número de mortes relacionadas ao novo coronavírus no Estado de São Paulo cresceu 209 % em cinco dias, de acordo com o balanço da Secretaria de Estado da Saúde. Até esta sexta-feira, são 68 óbitos confirmados, enquanto no domingo eram 22.

Além disso, o balanço mostra que, nas últimas 24 horas, foram registradas mais dez mortes. Isso significa que a doença matou, em média, uma pessoa a cada duas horas e vinte minutos no Estado de São Paulo.

Até o último domingo, apenas a capital paulista registrava mortes relacionadas ao novo coronavírus. Já nesta quinta-feira, os municípios de Vargem Grande Paulista, Guarulhos, Taboão da Serra e Ribeirão Preto também contabilizam pelo menos um óbito.

Dos dez novos óbitos contabilizados hoje, quatro são homens (66, 67, 91 e 93 anos) e seis mulheres (63, 63, 65, 77, 85 e 89 anos). Nove são da capital e um do município de Guarulhos. Ao todo, o Estado de São Paulo registra 1.223 casos confirmados da doença.

No Brasil, o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 92, segundo dados divulgados em plataforma do Ministério da Saúde. O aumento foi de 15 mortes em relação à última quinta-feira. O Ministério da Saúde informou ainda que são 3.417 casos confirmados da doença no País e que o índice de letalidade está em 2,7%.

Casos confirmados de coronavírus em São Paulo por município: