Natalia Pasternak, presidente do IQC, esclarece dúvidas sobre vacinação em live do 'Estadão'

Mesmo com o início da vacinação em diversos países do mundo, incluindo o Brasil, ainda são muitos os desafios para imunizar toda a população contra a covid-19.

No Brasil, o atraso na chegada de insumos importados impacta no calendário de imunização e impede a produção de vacinas no País. Quais os impactos da falta de estrutura na produção dos imunizantes?

Para esclarecer dúvidas de leitores, o jornalista Paulo Favero conversa com Natalia Pasternak, microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC).

A especialista também aborda a importância de combater a disseminação de fake news e defender a vacinação da covid-19.

Nesta semana, para combater as desinformações sobre vacinas, um grupo de entidades ligadas a pesquisas científicas, incluindo o IQC, lançou campanha para disseminar informações confiáveis sobre os imunizantes contra o novo coronavírus, utilizando a mesma arma de quem espalha boatos falsos: conteúdo de fácil entendimento e replicável nas redes sociais. Trata-se do Todos pelas Vacinas, que lançou um site multimídia na mesma semana em que a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac (Sinovac/ Butantan) e o imunizante de Oxford/ Astrazeneca.

A transmissão ao vivo da entrevista ocorre pelas redes sociais do jornal nesta quinta-feira, 21, a partir das 15h.

Os leitores podem participar ao vivo nos comentários e também com o envio prévio das perguntas, que deve ser feito por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

