Nem tudo é herança quando o assunto é saúde

Atualmente, os cânceres hereditários correspondem a uma minoria, um a cada 10 casos, segundo José Claudio Casali da Rocha, head de Oncogenética do A.C. Camargo Cancer Center. “O mais importante é que, uma vez diagnosticada uma pessoa da família, pode significar que a variante genética está presente em outros integrantes, sendo considerada uma família de risco e que precisa de acompanhamento”, explica.

Para o oncologista da Rede de Hospitais São Camilo de SP, João Navarro Reolon, a maioria dos cânceres é esporádica (85 a 90% dos casos) e resulta da complexa interação do indivíduo com o meio ambiente, bem como da sua exposição a fatores de risco. “Hoje são reconhecidas mais de 50 síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Entre as mais comuns, podemos destacar: síndrome do câncer hereditário de mama e ovário (associação com neoplasia de mama, ovário e próstata); síndrome de câncer colorretal hereditário não polipoide, ou síndrome de Lynch (associação com neoplasia colorretal, endométrio, estômago, ovário, mama); síndrome de Li Fraumeni (associação com neoplasias do sistema nervoso central, córtex adrenal, sarcomas ósseos e de partes moles); polipose adenomatosa familiar (associação com neoplasia colorretal e tireoide).”

No entanto, não ter a predisposição genética não é sinônimo de estar livre do câncer. “Risco zero para desenvolver câncer ninguém tem. O estilo de vida pode aumentar ou diminuir as chances, por isso a importância de ter hábitos saudáveis e realizar os exames periodicamente”, diz Nicola. Todos os cânceres são originados por influências genéticas e ambientais, explica o médico. “Alguns tumores têm uma interferência maior da parte genética, como, por exemplo, o câncer de mama. Já no de pulmão, predomina o ambiente, em que o hábito de fumar é a principal causa”, complementa Nicola.

Além dos avanços na parte de exames, os tratamentos também têm acompanhado o ritmo, apresentando diversas terapias que fazem uso da genética. Para o geneticista e gerente sênior de Genômica do Fleury Medicina e Saúde, Miguel Mitne Neto, há uma grande expectativa em torno das terapias gênicas. Segundo o especialista, alguns avanços já são uma realidade para casos como a amiotrofia espinhal (AME). “Nos casos de câncer, algumas abordagens têm maior destaque, como a CAR-T cells, especialmente em pacientes com leucemia linfoblástica aguda de células B.” Nesses casos, células T do paciente são coletadas e, em laboratório, são alteradas por meio de uma inserção gênica, para que passem a identificar as células tumorais. “As terapias são uma grande promessa, mas não necessariamente são a única abordagem que corrigirá todas as alterações envolvidas no câncer”, conclui Mitne Neto.