No Brasil, mais de 143 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas contra a covid-19

O Brasil chegou neste sábado, 1º, a 143.408.061 pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 - com segunda dose ou dose única do imunizante. O número representa 67,23% da população do País. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em balanço divulgado às 20h.

Com a inserção de dados afetada por conta do feriado, 16 Estados não divulgaram novos registros de vacinação. O restante teve 51.276 aplicação de segunda dose ou dose única do imunizante nas últimas 24 horas.

A dose de reforço foi aplicada em 26.352.545 pessoas, equivalente a 12,35% da população. Deste número, 41.366 são novos registros. Um total de 161.236.948 pessoas (75,59% da população) tomou ao menos a primeira dose.

Somando todos os registros, 330.997.554 doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas no Brasil desde o começo da vacinação, que completa um ano neste mês de janeiro.

Os Estados com maiores porcentuais de totalmente vacinados são São Paulo (78,48%), Piauí (74,04%), Mato Grosso do Sul (72,09%), Minas Gerais (71,68%) e Rio Grande do Sul (69,74%).

O balanço de vacinação é resultado da parceria entre Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.