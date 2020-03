No Rio, Witzel cogita interditar praias para evitar coronavírus

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

RIO - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou nesta sexta-feira, 13, que pode interditar as praias para evitar a disseminação do novo coronavírus. "Embora as praias sejam área federal, numa situação como essa a Polícia Militar, os bombeiros, a guarda municipal podem agir para evitar aglomerações", afirmou.

O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, confirmou a orientação para as pessoas não irem à praia: "Nesse momento contamos com o bom senso da população. Precisamos evitar aglomerações, então é hora de ficar em casa, não de ir à praia".

Ele admitiu que pedir ao carioca para não ir à praia é "uma heresia", mas alertou que "é preciso se adaptar ao momento".

Witzel e Santos concederam entrevista coletiva no início da noite desta sexta-feira para expor medidas contra a disseminação do coronavírus no Estado Rio.

Mais cedo, Wizel anunciou a suspensão das aulas na rede estadual. No Rio, os alunos terão 15 dias das férias escolares antecipados a partir de segunda, 16. Witzel também suspendeu a visitação a presos e a realização de eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios e passeatas em locais abertos ou fechados.

Atividades como cinema e teatro também não são recomendadas.

A Prefeitura do Rio também anúnciou a suspensão das aulas e outras medidas para conter o avanço da doença.

Balanço divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil tem 98 casos confirmados da doença, 16 deles no Rio.

