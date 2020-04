No Sistema Único de Saúde, Curitiba e Vitória têm atendimento remoto

Apesar de crescer em ritmo mais lento na rede pública do que na rede privada, a telemedicina também vem ganhando novas iniciativas no Sistema Único de Saúde (SUS) por causa do surto de coronavírus.

Uma delas é da prefeitura de Curitiba, que criou uma central de atendimento para a covid-19. Os cidadãos com dúvidas ou sintomas da doença são atendidos inicialmente por 92 voluntários, todos estudantes de Medicina, que dão orientações sobre a doença. Quando julgam necessário, encaminham o paciente para uma videoconsulta com um médico. Desde o dia 27 de março, quando o serviço passou a ser oferecido, já foram 13 mil ligações, das quais 112 foram encaminhadas para a consulta à distância.

A prefeitura de Vitória adotou estratégia parecida, com enfermeiros fazendo a triagem e encaminhando para médicos, que fazem triagem e monitoramento de casos suspeitos ou confirmados. Tanto os médicos quanto os enfermeiros são servidores da prefeitura que estão em home office por fazerem parte do grupo de risco.