Nova York entra em 'emergência de desastre' após alta de casos e internações por covid-19

Devido à alta de novos casos de covid-19 e subsequentes internações, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, emitiu uma declaração de “emergência de desastre” nas redes sociais, nesta sexta-feira, 26. A ação permite que o departamento de saúde local limite os procedimentos tidos como não essenciais em unidades médicas para que as pessoas em estado grave por conta do novo coronavírus sejam atendidas.

"Continuamos a ver sinais de alerta de picos no covid neste inverno e, embora a nova variante do Ômicron ainda não tenha sido detectada no estado de Nova York, ela está chegando", escreveu. Hoje, eu assinei uma ordem executiva para ajudar o departamento de saúde a aumentar a capacidade hospitalar antes de potenciais picos”, escreveu.

Na autorização, o governo diz que o estado passa por uma situação que não era vista desde abril de 2020 e que, no último mês, os hospitais receberam mais de 300 internações por dia. O decreto vale até 15 de janeiro.

Através da medida, o estado dos EUA será capaz de aquirir suprimentos essenciais com mais rapidez para combater a pandemia. Por fim, a gestora ainda pediu para que os cidadãos se imunizem. "Vacine-se e receba o reforço assim que puder".

We continue to see warning signs of spikes in COVID this winter, and while the new Omicron variant has yet to be detected in New York State, it's coming.

Today I signed an Executive Order to help @HealthNYGov boost hospital capacity ahead of potential spikes. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 26, 2021