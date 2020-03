Novo coronavírus pode ser transmitido por alimentos? Entenda

A pandemia do novo coronavírus faz com que muita gente se preocupe e tente entender todas as formas de evitar a doença. Uma das dúvidas que muita gente tem é se é possível pegar a doença através de alimentos. A resposta é que hoje não há nada que evidencie a contaminação por comida.

A Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos (European Food Safety Authority - EFSA) fez uma avaliação sobre o risco em outras epidemias causadas por vírus parecidos com o SARS-Cov-2, causador do novo coronavírus, e não foi constatada nenhuma transmissão por alimento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o novo coronavírus precisa de um hospedeiro - humano ou animal - para se multiplicar. Ou seja, a transmissão ocorre apenas de pessoa para pessoa, de forma direta, pela proximidade com um indivíduo contaminado, ou indireta, tendo contato com uma superfície contaminada e não higienizando as mãos da forma correta.

Mas os cuidados na hora de manusear alimentos são sempre necessários, Veja algumas recomendações.